Z Holdings（ZHD）和LINE今日宣布正式整併。ZHD、LINE、以及雙方的母公司：軟銀集團與NAVER在完成相關交易流程後，正式整併；為在整併後盡早發揮合作綜效，兩家公司也針對各自經營的事業積極展開商議。展望接下來發展，ZHD集團計畫在5年內投資5,000億日圓推動AI相關事業加速成長，並在日本國內與海外擴大招募5,000名AI工程師，也將會把日本的成功案例擴展至台灣、泰國、印尼等市場；同時，也將積極拓展海外市場。

ZHD和LINE在2019年11月簽署整併意向書，並於同年12月簽署整併合約，2020年8月簽署業務合作意向書。同時，ZHD及LINE繼承公司於2020年1月31日簽訂換股合約，隨著換股生效，雙方的整併於3月1日正式完成。

整併後，ZHD集團全球員工人數達2.3萬人，為日本市場提供200多項服務，已成為日本規模最大的網路科技公司之一，日本總用戶數超過3億、商戶數達1,500萬，與日本各地方政府的合作案超過3,000筆，掌握大眾日常生活中重要的資訊流、結算支付的金流、與通訊交流。

ZHD集團將以Yahoo! JAPAN及LINE的搜尋與入口網站、廣告、通訊為核心事業，同時，也把電商、在地垂直業務、金融科技和公共服務列為優先發展的四大領域。未來，ZHD集團計畫結合數據資料和AI技術來創造強大的合作綜效，為用戶的日常生活、企業商戶和社會提供更好的服務。

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