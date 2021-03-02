退撫基金1月賺52.86億元 收益率0.82％ 12:132021/03/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公務人員退休撫恤基金今（2）日公布1月績效，在自行經營表現亮眼下，1月獲利衝上52.86億元，收益率達0.82％，明顯優於勞動基金的0.58％。 退撫基金1月在自行經營部分，固定收益因利率在低檔，呈現負收益1.67億元，收益率負0.08％，但在資本利得則33.44億元獲利，收益率達2.79％，加上委託經營部分也有獲利21.09億元，收益率0.68％，合計收益達52.86億元，收益率0.82％。 勞動基金小賺0.58％ 1月份收益數259.2億元 《造紙股》永豐餘去年獲利登峰 擬配息1.5元、殖息率5.5％ (工商 ) #收益率 #退撫基金 #經營 #獲利 #收益率達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》超豐擬配息3.1元創高 殖息率約4.37％ 10:342021/03/02 財經 凱美1月自結獲利 月增1.3倍 04:102021/03/02 產業．科技 陸銀結構性存款餘額減30％ 04:102021/03/02 全球財經 台股3月偏漲行情 聚焦三類股 04:102021/03/02 證券．權證 鈞興-KY去年EPS達5.76元創新高 2日跳空漲停 09:512021/03/02 財經 《電腦設備》廣錠去年每股虧1.24元 仍擬配股1元 07:442021/03/02 財經 富邦金 獲利、每股淨值齊登峰 04:102021/03/02 金融．稅務 大陸高股息ETF 蓄勢待發 04:102021/03/02 投資理財 台股行情旺 定時定額續增 04:102021/03/02 投資理財 達興 連三年配息5元 04:102021/03/02 證券．權證 《半導體》旗艦SoC正面對決高通 外資挺聯發科、上看1450 10:002021/03/02 財經 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 嚇爆！美半導體只贏陸兩世代 甩掉老共還有招？ - 要聞 15檔高現金殖利率 股市明燈 - 財經要聞 - 工商時報 全球股市大殺戮時間到了？謝金河提一理論預言後勢 - 財經 公股行庫利多 將拉高配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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