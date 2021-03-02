公務人員退休撫恤基金今（2）日公布1月績效，在自行經營表現亮眼下，1月獲利衝上52.86億元，收益率達0.82％，明顯優於勞動基金的0.58％。

退撫基金1月在自行經營部分，固定收益因利率在低檔，呈現負收益1.67億元，收益率負0.08％，但在資本利得則33.44億元獲利，收益率達2.79％，加上委託經營部分也有獲利21.09億元，收益率0.68％，合計收益達52.86億元，收益率0.82％。

(工商 )