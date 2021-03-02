中天綜合台《同學來了》3日播出主題內容為「演藝圈的黑名單，這些人就是紅不起來。」邀趙正平擔任評審，評比李妍瑾、嘻小瓜、安苡愛、蔡允潔4位來賓中誰最不紅。趙正平一開始就說：「李妍瑾是我心目中的第1名，第2名則是安苡愛，因為她是被媒體害的，寫她跟憲哥的新聞，好像有什麼一樣，但因同樣是愛狗人士又是同鄉嘛。」一旁李妍瑾忙大喊：「我也是台南人。」卻慘遭趙正平回嗆：「妳新聞也不差這條啦。」

近年轉型直播主的李妍瑾表演直播賣商品，先拿起愛的小手霸氣拍桌，接著拿出闊嘴器作為加碼福利贈品，還當場戴起闊嘴器示範用法，敬業演出圈粉無數，同學們紛紛狂誇李妍瑾，主持人阿Ken也豎起大拇指直讚：「妳的牙齒好漂亮喔。」過去話題不斷的李妍瑾，被問到司機事件哽咽解釋：「其實我是被勒索的，在警察局他們有派人出來跟我談，知道我是誰後，從5500喊到50萬。而在法院有完整影片公開，我是先被打、被罵，但司機的車行剪接後，提供給新聞媒體的卻是我很強悍，如果對方沒動手，我怎麼可能會動手呢？」

李妍瑾（前排右）戴闊嘴器。（中天綜合台提供）

李妍瑾表示：「假如今天是一般女性被打被摔，大家會同情可憐，可我是公眾人物，所以要背負著這個罵名，就一個晚上，我所有的努力都被毀掉了。」想到這一路獨自面對的艱苦，她不禁委屈落淚，趙正平緩頰：「其實藝人也是人，人生旅途中難免會軟弱，遇見事情面對也解決，其他人就不要論斷，因為也沒有意義。」趙正平一番鼓勵使得現場氛圍溫暖了起來，阿Ken驚訝表示：「這集趙哥幫自己加好多分喔。」安心亞也嘴甜直誇：「趙哥今天好帥、好Man。」眼眶含淚的李妍瑾，聽完感動欲獻上愛的抱抱，嚇得趙正平趕緊擺出防護姿態，嘴上不忘大聲向老婆示忠直嚷：「我結婚了。」《同學來了》中天綜合台周一至周五晚間9點播出。

(中時 )