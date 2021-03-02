「2021臺北玫瑰展」於3/12將在花博公園新生園區－臺北玫瑰園登場，活動至4月4日止。今(2021)年臺北玫瑰園不僅面積再擴建再展全新造景，讓原有的「品種區」與「花海區」，再新增一區「景觀區」，而新的景觀區還規劃成不同花色的「五彩玫瑰園」、容納多國品種的「育種家花園」與未來不定期將舉辦園藝花卉佈展的「園藝植物佈展區」等三大展區！而往年玫瑰展中最受矚目的品種區目前玫瑰花目前多數含苞，隨著花展登場的腳步，正逐漸花開中。而臺北玫瑰園全年開放，擁有超過700種來自世界各地品種的玫瑰，品種區開放時間4-10月 AM7:00～PM6:00；11-3月 AM8:00～PM5:00；其他「花海區」及「景觀區」24小時開放！

品種區造景(洪書瑱攝)

花海區(洪書瑱攝)

景觀區(洪書瑱攝)

臺北玫瑰園新增的景觀區（圖：北市府公園處提供）

景觀區(洪書瑱攝)

景觀區(洪書瑱攝)

景觀區(洪書瑱攝)

台北玫瑰園，來自世界各國的玫瑰，約莫700種左右，全年度都有玫瑰可賞，品種區種植適合台灣生長的各國玫瑰，若民眾欲種植玫瑰，可在品種區參考、找尋自己喜歡的玫瑰品種，然後至花市購買而種植；而「花海區」及「景觀區」24小時開放，民眾隨時皆可賞花「趣」。而園區除了主角玫瑰外，目前有茶花、伯利恆之星、麥桿菊、毛地黃、鐵線蓮、藍眼菊、夢幻草、大理花、香堇、羽葉薫衣草、彩葉草等多樣不同的花草植物為臺北玫瑰園添增美色，也成為至台北的民眾，一處賞花、遊憩的新去處！

真愛密碼玫瑰花黃金項錬墜子(圖：北市府公園處提供)

各式玫瑰(洪書瑱攝)

各式玫瑰(洪書瑱攝)

有些玫瑰直徑如手掌大小(洪書瑱攝)

有些玫瑰直徑如手掌大小(洪書瑱攝)

有些玫瑰直徑如手掌大小(洪書瑱攝)

其他花草植物(洪書瑱攝)

其他花草植物(洪書瑱攝)

大理花(洪書瑱攝)

大理花(洪書瑱攝)

毛地黃(洪書瑱攝)

白頭翁(洪書瑱攝)

羽葉薫衣草(洪書瑱攝)

伯利恆之星之美也吸引了橙帶藍尺蛾(洪書瑱攝)

香堇(洪書瑱攝)

陸蓮花(洪書瑱攝)

麥桿菊(洪書瑱攝)

麥桿菊(洪書瑱攝)

圓葉節節木(洪書瑱攝)

夢幻草(洪書瑱攝)

夢幻草(洪書瑱攝)

由於臺北玫瑰園全年開放，雖然玫瑰展還沒有正式登場，但已有許多民眾趁228連續假期前去賞花，民眾若有休閒隨時都可以前往賞花，由於今(2021)年還在疫情期間，2021臺北玫瑰展於活動期間，也推出一系列「線上賞花活動」，將邀請電台DJ 阿露在線上陪伴大家一同賞花，除了將賞花情報及交通資訊分享給大家之外，還要帶大家走訪晴光商圈，尋找玫瑰特約商店。而今(2021)年臺北玫瑰展也將與台北市婚紗攝影商業同業公會合作，期望與在地業者合作，將臺北玫瑰園打造成為臺北婚紗攝影首選景點！

為鼓勵民眾多利用線上賞花服務，在防疫期間減少實際賞花造成群聚感染，2021臺北玫瑰展將搭配「公園新花漾」官方粉絲專頁活動，祭出「玫瑰花黃金項鍊墜」及多項好禮！

此外2021臺北玫瑰展更與周邊商圈、飯店、玫瑰相關業者合作，推出玫瑰商品與特約好康優惠相關，邀請民眾活動期間探訪臺北玫瑰展欣賞各式盛開的玫瑰外，也能走訪中山區、大同區、士林區等店家商圈，感受充滿玫瑰香的浪漫氣息！2021臺北玫瑰展花季期間，在「公園新花漾」粉絲專頁上，規劃了線上賞花活動與好康抽獎活動，喜愛攝影、喜歡賞花、喜歡玫瑰或想來個浪漫約會的民眾，千萬別錯過！

北市府公園處為讓民眾安心賞花，花季期間「公園新花漾」粉絲專頁將定時公布現場人潮，提供給欲前往賞花的民眾參考，而民眾在賞花也必須配戴口罩、保持安全社交距離。

相關2021臺北玫瑰展訊息，可至活動網站(https://rosegarden.taipei/)、「公園新花漾」粉絲專頁與「臺北玫瑰園」粉絲專頁查詢！

※臺北玫瑰展資訊：

開展期間：3/12～4/4開放時間：全年度開放；品種區 4-10月 AM7:00～PM6:00、11-3月 AM8:00～PM5:00 ；「花海區」、「景觀區」24小時開放。

交通方式：捷運淡水信義線公車轉乘捷運圓山站

－搭乘紅34（假日行駛）至【林安泰古厝】（停靠濱江街）－搭乘紅50至【新生公園】（停靠民族東路）－搭乘542至【吉林路底】（停靠吉林路）

捷運文湖線公車轉乘捷運大直站

－搭乘72、222至【新生公園（林安泰）】（停靠松江路近濱江街）

捷運中和新蘆線公車轉乘捷運中山國小站

－搭乘685或606至【民族東路口】（停靠新生北路近民族東路口，步行約10分鐘即可抵達）

公車直達：285、市民小巴9、紅34（假日行駛）、紅50至【新生公園】（停靠民族東路）

(中時新聞網)