美債殖利率走高已經重創全球市場，投資者和經濟學家紛紛開始預期，聯準會將會調整政策應對動盪。

作為基準的美國10年期國債殖利率持續上行，上週一度突破1.6%，創出一年最高紀錄。近來，聯準會的一舉一動都得到了密切關注。CNBC引述一位熟悉聯準會操作的市場人士稱，聯準會官員一直在與一級交易商接觸，以判斷是否需要進行干預。

分析師認為，最早在3月16日至17日的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，聯準會可能採取一些救市的舉措。

其中，一種可能性是聯準會進行史上第三次「扭轉操作」（Operation Twist），另一種是調整利率：要麼上調準備金利率來解決貨幣市場面臨的問題，或是調整美國債市隔夜回購操作的利率。

「扭轉操作」始於1961年，隨後曾在2011年歐債危機期間進行過一次「文藝復興」，拯救震盪的市場。

簡單來說，這一操作就是聯準會利用公開市場操作，賣出短債並買入同等規模的長債，借此推高短期利率，壓低長期利率，從而使殖利率曲線趨平。

評論者表示，若是聯準會真的「賣短買長」，或有助於緩解近期美國短債利率大幅上升所帶來的緊張情緒，而且，相同的買賣規模意味著聯準會高達7.5兆美元的資產負債表規模不會進一步擴大。

美國銀行在報告中稱，出於不同的原因，聯準會同時失去了對美國前端和後端利率曲線的控制，而「扭轉操作」是完美的應對方法，可以「一石三鳥」。

具體來看，美銀認為「扭轉操作」將有助於提高短端利率並穩定長端殖利率，不僅不會擴表，還可以減輕銀行在補充槓桿比率下持有更多資本的壓力。

瑞信策略師Zoltan Pozsar也在上周的報告中寫道，美債殖利率如果想要穩定，不是通過美元貶值來吸引外國央行購買，就是採取「扭轉操作」壓低利率。

除了「扭轉操作」之外，市場還猜測，聯準會可能會選擇另外兩條路：上調超額準備金利率（IOER），比如從0.1%提高到0.15%；或是將隔夜回購操作利率(overnight repo rate) 從0%上調5個基點。

美國銀行進一步稱，如果聯準會真的打算進行調整，最好是兩者同時進行：將IOER提高10個基點，將隔夜逆回購利率（O/N RRP）提高5個基點。

上述投行表示，這將擴大IOER和O/N RRP之差，在貨幣市場基金轉向投資聯準會之前，在回購市場和其他融資市場為之創造更大空間；這也將限制負利率交易並保持聯邦基金市場的交易量。

(中時新聞網)