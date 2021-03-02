畫面曝光 阿扁豪宅旁槍響 警匪互轟20槍 嫌倒斃BMW休旅車

高雄槍戰遭擊斃綁匪，遺體從車輛內被抬走。（民眾提供）

嘉義市警局會同刑事警察局打中心及高雄市警方，上午在高市鼓山區明誠4路附近圍捕一名涉及擄人勒贖的李姓綁匪時，雙方爆發槍戰，雙方駁火超過20槍，李嫌身中數槍身亡，警方證實，李嫌涉及今年農曆年前嘉義市一名富商綁架案，肉票在家屬交付3000萬後獲釋，事後不願報案。

嘉義擄人勒贖案李姓主嫌2日上午在高雄遭警方圍捕，企圖持槍還擊，遭警方開19槍擊斃，駕駛座旁留有血跡。（袁庭堯攝）

據了解，嘉義市警方在案發後迅速掌握嫌犯身分，連日來不斷跟監涉案的李姓男子，準備時機成熟後收網，今天上午9點10分左右，嘉義警方與刑事局南打中心跟監李男子至鼓山區美術館附近時遭到李男察覺。

李男當下發覺已遭跟監包圍，於是企圖逃逸，警方在街頭追逐至明誠4路前，接近前總統陳水扁住家大樓附近，李男企圖掏槍拒捕，警方立刻開槍嚇止，雙方立刻在街頭爆發槍戰，互相駁火超過20槍。

李男在駕駛座上中彈，警方上前檢視時，發現其臉部及身體遭擊中數槍，已經無生命跡象，但仍迅速將李男送醫，經急救後仍不治。

初步了解，李嫌與另外3嫌在今年農曆過年前，在嘉義綁架一名富商，經與家屬交涉後，家屬私下交付3000萬贖款後，富商遭到釋放，但並未報警。

嘉義市警方輾轉獲得線報後進行追查，初步掌握包括李嫌在內的6名嫌犯身分進行追緝，目前除了李嫌身亡外，還有另2嫌到案，另外3嫌仍在逃。

(中時新聞網)