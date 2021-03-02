李姓男子到夜店狂歡後，見剛認識的女子酒醉，竟將女子帶回家餵毒、性侵。台北地院認定李男犯《毒品危害防制條例》「以欺瞞方式使人施用第3級毒品罪」，判他5年6月徒刑，可上訴。

判決指出，李男2019年7月14日凌晨在台北市信義區「AI」夜店搭訕女子，邀約女子進包廂飲酒，凌晨4時許見女子酒醉，便把女子帶回租屋處，將含有FM2成分的藥丸交給女子，騙稱是解酒藥，待女子服用後，強脫女子褲子撫摸大腿內側、外陰部猥褻得逞。

李男審理時否認犯行，辯稱沒有給藥，也沒有猥褻女子；但女子對於被害細節指述一致，且有醫檢報告、警方查獲到的藥丸等證據，北院因此採信女子供詞，認定李男有罪。

北院認定李男同時觸犯《毒品危害防制條例》「以欺瞞方式使人施用第3級毒品罪」及《刑法》「以藥劑犯強制猥褻罪」，2罪應從較重的毒品罪名處斷，考量李男犯後飾詞狡飾，迄未與被害人和解，毫無悔意，重判他5年6月徒刑。

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(中時 )