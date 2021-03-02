歐洲央行(ECB)周一的數據顯示，ECB在上周放緩了其淨購債，為歐元區的經濟復甦投下陰影。

包括行長拉加德(Lagarde)在內的ECB官員周一皆發出暗示，已準備好殖利率的控制，並且兌現承諾，為歐洲政府、企業和家戶提供有利的融資條件。行長重申維持金融穩定的信心，準備好應對債息上升。

周一的數據顯示，截至2月26日的前五日，ECB在其刺激計畫下購買了137億歐元債券。而往前一周的數據為232億歐元；央行自2020年3月啟動傳染病緊急購買計畫(PEPP)以來，每周平均為購買約239億歐元。

ECB發言人表示，減少購債是由於過去一周有大量的債券贖回；根據彭博數據，法國政府上周贖回總計310億歐元的3年期國債。然部分投資人不認同該說法，認為時機過於巧合，如果ECB想對市場發出訊息，此為一不好的時間點。

拉加德在周一重申，不會讓金融成本上升太快，ECB不允許債息任意上升。

法國和希臘央行行長則明顯和公開地呼籲增加PEPP購買力道。

然而ECB負責量化寬鬆政策的官員Schnabel卻在上周表示，如果殖利率的上升反映了經濟前景的改善，那將是可喜的。

今年二月，德國十年期國債殖利率上升了26個基點，創下近三年最高的單月增勢。

(時報資訊)