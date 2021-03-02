香港政府2月24日宣布調高股票印花稅，使港股重挫摜破3萬點關卡，中信投信經理人詹佳峰認為短線震盪雖難免，但港股長期仍具相當吸引力。隨著兩會即將舉行，預期十四五計畫中的「新經濟」產業股將更有期待空間，建議可透過ETF布局掌握利多行情。

詹佳峰說明，香港1998年起曾多次調降印花稅，最近一次在2001年7月，將印花稅從0.1125％降至0.1％，當時股市交易量未因此出現大幅增長，顯示兩者並無明顯相關性。此次擬提高印花稅傳聞已久，市場早有心理準備，就目前市場表現來看，短線上震盪難免。

長期而言，詹佳峰認為整體科技趨勢不變，而港股為投資中國大陸重要管道，且有騰訊、小米、美團等不少獨特性股票，港股投資長期而言仍具有相當吸引力，且市場終究會回歸企業本身成長性為主，不至於讓專業投資機構的買盤踩剎車。

就資金面觀察，詹佳峰指出，根據中信證券統計資料顯示，2020年全球前20大基金對度股持倉呈現逐季增加，且針對港股增持最多。加上今年1月中國境內新基金募集金額逾千億人民幣，資金去化需求強烈，北水南下仍具期待空間，回檔可視為買點。

詹佳峰表示，今年適逢十四五計畫首年，根據歷史經驗，陸港股市表現均會較佳，加上兩會召開在即，陸港股漲勢更可期待。其中新經濟如電動車相關、科技與電商類股等，受惠政策激勵，長期走勢看旺。

詹佳峰指出，中信中國50(00752)追蹤指數2月底進行指數季度成分調整，新增影片分享平台嗶哩嗶哩、龍頭電商唯品會等新經濟類股標的，使指數成為更高純度的中國新經濟概念股。由於ETF投資門檻低、定期汰弱留強、且持股分散有利降低風險，投資人可逢低布局。

(時報資訊)