日本Yahoo母公司Z Holdings（ZHD）和LINE今日宣布正式整併，整併後，ZHD集團全球員工人數達2.3萬人，日本總用戶數超過3億，為日本市場提供200多項服務，已成為日本規模最大的網路科技公司之一，ZHD集團將以Yahoo! JAPAN及LINE的搜尋與入口網站、廣告、通訊為核心事業，同時，也把電商、在地垂直業務、金融科技和公共服務列為優先發展的四大領域。

ZHD集團表示，接下來將持續創造合作綜效和推動事業成長，並計畫在2023會計年度創造2兆日圓營收以及2,250億日圓新高獲利。

在電商部分，ZHD集團希望以LINE上的社群電商，讓消費者隨時隨地以最實惠的價格買到他們想要的商品；將為用戶推出可以送禮給LINE好友的社群送禮、可以在LINE上號召好友揪團的團購、或是看直播主介紹商品的直播電商等功能。

此外，透過線上商店和實體商店的商品數據資料串接，讓用戶可以選擇最適合自己的購物方式。ZHD集團也正在規劃「My Price構想」，讓用戶可透過一個動態定價功能以實惠的價格買到商品；未來也計畫推出獎勵忠誠度計畫。

而為商業夥伴提供的一條龍式的電商解決方案「Smart Store Project」則是將運用NAVER在電商領域所累積的專業資源，以一條龍方式，為小型店家提供從電商平台網站的架設、營運、分析、到客服和導流的完整協助。未來將提供更多工具，讓夥伴在一套系統中統一管理和營運線上和線下商店。

在地垂直業務的部分，在訂房訂餐廳等領域的在地垂直業務上，ZHD集團將運用AI技術為在地商家提供數位轉型的支持方案；在廣告上，透過?Yahoo! JAPAN、LINE、PayPay?之間的串連，對商戶提供全新的廣告行銷方案，讓商戶提高行銷成效。

此外，金融科技領域中，ZHD集團中的PayPay和LINE Pay已從店家端展開合作。預計自2021年4月底開始，日本超過300萬個串接PayPay的店家都將可使用LINE Pay付款；PayPay和LINE Pay也著手研擬，預計在2022年4月將LINE Pay的QR Code與支付條碼整合至PayPay中。

ZHD集團也表示，將投入資源推動公共服務數位轉型，發展防災與醫療保健領域的服務。此外，LINE Healthcare公司為日本用戶所提供的LINE DOCTOR服務將為起點，陸續開發線上服藥指導、藥物宅配、與線上診療等功能。在2021會計年度結算前，LINE DOCTOR將開始提供線上服藥指導，並以成為日本第一名的提供量為目標。

(工商 )