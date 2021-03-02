全球多元旅宿平台Airbnb今（2）日公布近期委託YouGov進行的《2021 亞太地區旅遊趨勢調查》報告指出，台灣旅客期盼能與家人及朋友以安全和可負擔的方式重啟旅遊，追求有人情味的體驗。調查亦顯示，在接受調查的9個亞太市場中，台灣旅客對未來的旅遊規畫最為保守，儘管如此，仍有超過兩成的台灣民眾表示，願意在疫情結束後的首次旅遊，加碼比過去多5成以上的預算，來場真正的「報復性出遊」。

許多亞太地區國家仍在與新冠肺炎疫情奮鬥，Airbnb《亞太地區旅遊趨勢調查》卻發現亞太民眾對疫後重啟旅遊的渴望早已蠢蠢欲動。有近6成的印度旅客表示已經預訂、規畫或是期待2021年的旅遊行程，也有超過5成的泰國（52％）與紐西蘭（51％）民眾對2021年恢復旅遊表示躍躍欲試。

相較於亞太地區其他旅客，儘管台灣被國外智庫評選為新冠肺炎疫情控制前三名，只有不到2成（18％）的台灣旅客表示已經預訂或是規畫2021年的旅遊安排，有超過6成的台灣旅人表示自己在2021年沒有任何旅遊規畫、或對旅遊恢復常態不抱期待（67％）。值得注意的是，台灣男性民眾對旅遊抱持比女性更為開放及樂觀的態度，有22％的男性預計於2021出遊，反觀女性僅有14％。

調查也顯示出民眾對旅遊的謹慎態度，對台灣民眾而言，選擇旅宿的首要指標是清潔與安全（58％），相較於疫情爆發前的49％有顯著成長。而不論疫情前（56％）或是疫情後（57％），能否負擔得起始終是台灣民眾規畫旅遊時的重要考量。除了安全和可負擔性外，人情味和家的感覺也是旅客出遊時的重點考量之一，調查結果顯示「人情味」將會在疫後的旅宿業復甦扮演要角。

同時，即使民眾希望能有效控制出遊預算，調查結果也顯示，有部分民眾願意加碼其疫後旅遊支出。平均而言，有22％的受訪者願意在疫後首次出遊花費比以往高出5成或更高的預算，而其中以未婚的情侶占大宗（31％）。同時，有8％的Z世代受訪者表示，願意在疫後首次旅行投入比過去高兩倍的預算，居所有世代之冠。

除影響旅客選擇旅遊地點與形式外，疫情的不穩定性使得遊客們在計畫旅行時日趨晚鳥，享受更多「說走就走」的隨興行程。Airbnb 內部數據指出，2020年第3季提前一個月以上預訂住宿的比例較 2019 年同期大幅減少。

維持社交距離、減少群聚接觸是全球民眾2020年的共同語言，Airbnb預期這樣的習慣也將延續到 2021 年的旅遊地點選擇上。在亞太地區，無論是台灣（42％）、泰國（51％）、菲律賓（47％）、印度（44％）或日本（40％）民眾，都將「大自然」作為疫後首選的旅遊地點。

同時，疫情也讓近7成（69％）的台灣民眾覺得與世界疏離，並且期待與朋友（38％）、親人（24％）與情侶（23％）在疫情後一起出遊。此外，在邊境持續管制的情況下，民眾對於「雲端旅行」抱持更開放的態度，有逾5成（51％）的受訪者表示他們曾經或是樂於嘗試線上的旅遊行程。

Airbnb 印度、東南亞、台灣暨香港總經理Amanpreet Bajaj表示，「台灣民眾對於旅遊的謹慎態度正好呼應了Airbnb過去一年發起多個公共安全及衛生計畫的核心理念，從深度清潔計畫到新冠肺炎疫情安全措施，在在都是為了替疫後旅遊新時代打下更堅固的基礎。有了這層基礎，我們深信健康安全措施、經濟可負擔、大自然旅遊以及「人情味」將再次連結全球民眾。『跟誰去』將與過去旅遊重點『去哪裡』、『什麼時候去』同等重要。我可以預見在不久的將來，民眾將可以和摯愛的親友們共同在散落於台灣絕美山陵與海岸的 Airbnb 房源中，重拾幸福的旅遊時光，如同 Airbnb 一直以來致力於推行的旅遊方式：真實的人際互動與創造歸屬感。」

*2021年《亞太地區旅遊趨勢調查》係由Airbnb委託YouGov進行的調查。於2月2日至10日在台灣以線上方式進行，共調查1,002 個樣本。其他受調查地區還包括：澳大利亞、紐西蘭、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、韓國、日本。

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