衛生局上月26日獲報後前往稽查，發現工廠使用的氮氣鋼瓶上，大喇喇寫著「禁用食品」字樣。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

衛生局已下架6項有疑慮產品，令業者限期改善。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

填充米餅包裝的鋼瓶上，大喇喇寫著「禁用食品」字樣。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

知名「樂扉寶寶米餅」遭前員工爆料以工業用氮氣填充米餅包裝，且工廠內充斥老鼠屍體、蟑螂流竄，新北市衛生局接獲現場前往稽查，發現填充米餅包裝的鋼瓶上，大喇喇寫著「禁用食品」字樣，更發現業者還有2大缺失，分別是水塔清潔不合格、員工無健檢報告，衛生局已下架6項有疑慮產品，令業者限期改善。

樂扉品牌成立於2012年，原本以一般點心零食、零食為主要商品，2014年起跨足寶寶米餅市場，產品主打使用有機食材製作，稱不添加香精、色素、防腐劑等人工製成添加物，更細分5個月大適用、12個月以上寶寶適用，門市跨及中國大陸、香港、澳門，在家長界頗有名氣。

近日有樂扉公司前員工向周刊爆料，「樂扉寶寶米餅」為了節省成本，違法以工業用氮氣填充米餅包裝，對寶寶健康安全有疑慮，且廠房布滿老鼠夾，充斥老鼠屍體和流竄的蟑螂，就連機台輸送帶上用來盛裝米餅的白色塑膠盒，都看得到老鼠屎尿，環境品質令人作嘔。

新北市衛生局食藥科科長楊舒秦今上午舉辦記者會說明，衛生局上月26日獲報後前往稽查，發現工廠使用的氮氣鋼瓶上，大喇喇寫著「禁用食品」字樣，由於國際規定若使用氮氣充填，純度須達99.0以上，業者無法具體氣體純度證明，因此已將有疑慮的6項產品全部下架；業者則辯稱2019年起改良產品包裝，才會使用氮氣充填。

此外楊舒秦指出，至於老鼠、蟑螂流竄問題，衛生局稽查時，並沒有看到病媒、老鼠、蟑螂在廠區出沒，不過工廠水塔清潔不合格、員工無健康檢查證明2項缺失，均以限期改善並複查。

(中時 )