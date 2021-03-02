食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，知名茶品牌TWG洋甘菊茶被驗出農藥違規，日本進口的玄米茶、京都綠茶也被因農藥超標遭攔下，違規產品通通遭退運銷毀，並未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有30款進口食品被驗出違規，通通遭邊境攔下，退運銷毀。

根據不合格名單，共有4款茶葉產品農藥違規，其中包括國際知名奢華茶葉品牌TWG，特威茶葉有限公司從埃及進口287公斤洋甘菊茶葉，驗出不得檢出的除草劑「可滅蹤」。

此外，昇洋物流股份有限公司從斯里蘭卡進口的7.2公斤「精選果香風味紅茶包」以及從日本進口的3.2 公斤「玄米茶包50袋」均違規，台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司從日本進口的「京都茶農協會粉末綠茶」也被驗出農藥超標，4.32公斤遭攔下。

許多民眾早餐必備的三明治抹醬也有多款違規，億瓏貿易有限公司從菲律賓進口2批LADY'S CHOICE抹醬，均被驗出2種防腐劑超標，1246公斤遭退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕今天接受媒體電話聯訪時表示，最近查驗到的日本茶葉不合格率確實較高，已採加強查驗措施，將抽驗率提高至20%到50%，由於不合格產品集中在特定幾家進口商，因此除了要求違規率高的進口商提出預防措施，同時採取100%逐批查驗，避免問題產品流入市面。（編輯：張芷瑄）1100302

(中央社)