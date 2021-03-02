新北市府衛生局今天表示，查獲展裕公司以「禁用於食品」的氮氣充氣包裝米餅，生產製程不符衛生安全原則，已要求業者限期改正。展裕表示，已將米餅預防性下架，接受退換貨。

展裕國際今天官網發布「重要公告」表示，LeVic樂扉品牌旗下單一品項「盒裝有機寶寶米餅」於產品包裝時，所填充的氮氣有疑慮。為維護消費者食安，已決定3月1日起，主動將全台「盒裝有機寶寶米餅」預防性下架，並將送驗第三方公證食品檢驗機構。即日起也接受消費者退換貨。

新北衛生局今天針對「業者販售食品使用安全性不明氮氣封裝案」發布新聞表示，衛生局接獲線報，於2月26日會同法務部新北市調查處，至新北市中和區展裕國際有限公司，查獲業者使用鋼瓶標示「禁用於食品」字樣的氮氣，進行米餅充氣包裝作業。

衛生局說，展裕公司生產製程不符合衛生安全原則及廠區有部分衛生缺失，涉違反食品安全衛生管理法規定，已責令業者限期改正，並會在2星期的期限內再度前往稽查。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，食品衛生規範上並不是以「工業用氣體」為標準，依據世衛組織食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）的規範，氣體純度需達到99.0%以上，就可以用於食品。稽查時，展裕因為提不出使用氣體的純度證明，不符合規範。

楊舒秦表示，另外，在行政文書作業上，業者缺少水塔清洗記錄、作業人員衛生檢查記錄。但稽查時，並未發現場區有病媒動物等。

衛生局說，在釐清產品安全性疑義前，現場已預防性封存鋁箔袋裝「有機蘋果米餅及其體驗包」、「有機紫米餅（有機黑糯米餅）」、「有機胡蘿蔔米餅」、「有機波菜米餅」、「有機香蕉米餅」及「有機南瓜米餅」總計6品項共約497公斤產品。

(中央社)