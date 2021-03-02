配合新課綱上路，111 學年度將實施新大學考招制度，學科能力測驗原為5考科6節次，將調為6考科7節次，新增混合題型，答案卷卡也合一。

大學入學考試中心表示，111學測將現行數學科改為數學A、數學B，將辦國文、英文、數學A、數學B、社會及自然等6考科7節次，國文包含國語文綜合能力測驗與國語文寫作能力測驗，分節施測，數B適合低數學需求學生修習，數A適合其他數學需求學生修習。

題型方面，大考中心說，111學測新增由選擇題和非選擇題合組混合題型，混合題型的非選題包含簡答、計算或說明，也可能增加簡易作圖、表格填寫等；現行學測採取分開的答案卡和答案卷，配合111學測新增混合題型，將改採卷卡合一A3答題卷，可同時作答選擇題和非選擇題。

大考中心表示，111學測各節次考試時間規劃上，除國語文綜合能力測驗為90分鐘，比現行國文（選擇題）增加10分鐘，其餘各科與現行學測相同；考量考試時間和新增混合題型，各考科會盡可能將試題總字數控制在近年學測平均附近，適度調整選擇題量。

大考中心提到，111學測著重素養導向試題，試題設計上會有情境布題，其次在考察能力上評量考生能否整合運用知識與技能作答情境下的問題，考量111學測為108課綱首次施測，素養導向試題與基本題占比將與目前學測相仿，評量知識基本題仍有一定比例。

(中央社)