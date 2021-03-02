一個月之中總會有幾天感覺特別幸運，做什麼事都很順利，星座運勢網站「星座愛情運勢」公布十二星座3月的超級幸運日，其中白羊座是本月超級幸運兒，3月的幸運日共有11天，第二幸運的則是獅子座，本月有9天幸運日，一定要好好把握這幾天的旺運。
▍白羊座
超級幸運日：6日、7日、11日、13日、14日、15日、18日、19日、21日、22日、31日
6日：正、偏財運均佳，有可觀的進帳
7日：運勢不錯，易獲得心想事成的愉悅感
11日：目標都可以完成，還有出風頭的機會
13日：發現生活中的亮點，好心情隨之而來
14日：桃花旺盛，大膽表白獲得成功
15日：先前辛勤的耕耘在今日開花結果
18日：主動熱情的表現換來甜蜜的戰果
19日：突破困境，戰鬥力滿滿的一天
21日：愛情運很棒，是充滿魅力的日子
22日：在與他人的互動中獲得意外驚喜
31日：異性吸引力強，桃花紛飛
▍金牛座
超級幸運日：3日、6日、25日、27日、28日
3日：整體運勢不錯，收穫頗豐的一天
6日：財運很好，只要出手就能穩賺
25日：生活樂趣無窮，感情開花結果
27日：福星高照，有收到紅包和禮金的機會
28日：財運暢通無阻，順利收回債務
▍雙子座
超級幸運日：4日、5日、19日、30日
4日：浪漫的情趣讓感情得到升溫
5日：事業忙碌的一天，但也會成就感十足
19日：運勢頗旺的日子，做什麼事情都很順利
30日：桃花正紅，成就一段大好良緣
▍巨蟹座
超級幸運日：10日、13日、14日、17日、20日、29日
10日：愛情運很旺，平靜的戀情再次擦出火花
13日：身心舒暢，人脈得到拓展的一天
14日：在朋友的幫助下找到合適的理財方法
17日：之前多元化投資方式今日獲得回報
20日：工作表現亮眼，受到同事們的認可
29日：口才佳，人際關係順利發展
▍獅子座
超級幸運日：2日、11日、14日、17日、20日、21日、23日、27日、30日
2日：因幫助身邊的人而突降好運
11日：在職場中遇到自己的理想情人
14日：在熱鬧的窗戶碰撞出愛情的火花
17日：與伴侶甜蜜相處，關係更進一步
20日：得到外來助力，外出洽談有喜訊
21日：桃花紛飛，接觸到成功的異性
23日：充滿活力，個人魅力在無形中散發
27日：收到一份沒有署名的神秘禮物
30日：得到月老牽紅線，遇到特殊戀情
▍處女座
超級幸運日：3日、8日、9日、13日、27日
3日：突出的表現讓你獲得公司的物質獎勵
8日：在短程旅行中邂逅有緣人
9日：桃花漫天飛舞，被異性寵愛的一天
13日：運勢強盛的一天，有從天而降的好運
27日：運氣上升，遇到情投意合的對象
▍天秤座
超級幸運日：5日、10日、21日、28日、30日
5日：工作上與同事默契佳，任務進展順利
10日：另一半主動為你的工作提出有用的建議
21日：愛情運勢較強，受到異性的注意
28日：偏財運很旺的一天，有多重得財管道
30日：甜蜜的日子，被戀人的溫柔包圍
▍天蠍座
超級幸運日：5日、13日、20日、21日、26日
5日：之前工作上遺留的問題今日得以解決
13日：運勢走高，出門就能撞見好事
20日：被財神點名，收入提升翻倍
21日：與心儀之人在玩樂中獲得不錯進展
26日：競爭中得財，辛苦付出得到回報
▍射手座
超級幸運日：14日、15日、24日、31日
14日：浪漫別緻的禮物讓你在對方心中大加分
15日：在朋友的婚宴上遇到心儀對象
24日：獲得異性邀約，度過開心的一天
31日：細微的變動為你帶來創作靈感
▍摩羯座
超級幸運日：12日、19日、24日、25日、29日
12日：做事順利，燦爛的微笑掛滿嘴角
19日：錢財運強悍，正財、偏財都有所得
24日：與人談判金錢、佣金問題進展順利
25日：出門閒逛時，遇到理想中的情人
29日：在投資理財上獲得豐厚回報
▍水瓶座
超級幸運日：2日、6日、8日、14日、15日、28日
2日：異性緣很棒，會有人主動來接近你
6日：得到戀人主動的付出，心情很好
8日：事業運極旺，有領導、帶頭的機會
14日：有長輩為你帶來金錢上的幫助
15日：事業運很旺，有獨當一面的機會
28日：財運好到讓人眼紅，投資獲得收益
▍雙魚座
超級幸運日：3日、7日、13日、14日、16日、24日
3日：在街頭偶遇昔日心儀的對象
7日：有暗中收到禮物或金錢的機會
13日：能透過學習、交友等獲得有利訊息
14日：財運暢通無阻，投資獲得收益
16日：參加團隊活動時得到異性朋友關照
24日：感情超級豐富，桃花滾滾來
【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】
(中時新聞網)
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