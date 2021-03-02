一個月之中總會有幾天感覺特別幸運，做什麼事都很順利，星座運勢網站「星座愛情運勢」公布十二星座3月的超級幸運日，其中白羊座是本月超級幸運兒，3月的幸運日共有11天，第二幸運的則是獅子座，本月有9天幸運日，一定要好好把握這幾天的旺運。

▍白羊座

超級幸運日：6日、7日、11日、13日、14日、15日、18日、19日、21日、22日、31日

6日：正、偏財運均佳，有可觀的進帳

7日：運勢不錯，易獲得心想事成的愉悅感

11日：目標都可以完成，還有出風頭的機會

13日：發現生活中的亮點，好心情隨之而來

14日：桃花旺盛，大膽表白獲得成功

15日：先前辛勤的耕耘在今日開花結果

18日：主動熱情的表現換來甜蜜的戰果

19日：突破困境，戰鬥力滿滿的一天

21日：愛情運很棒，是充滿魅力的日子

22日：在與他人的互動中獲得意外驚喜

31日：異性吸引力強，桃花紛飛

▍金牛座

超級幸運日：3日、6日、25日、27日、28日

3日：整體運勢不錯，收穫頗豐的一天

6日：財運很好，只要出手就能穩賺

25日：生活樂趣無窮，感情開花結果

27日：福星高照，有收到紅包和禮金的機會

28日：財運暢通無阻，順利收回債務

▍雙子座

超級幸運日：4日、5日、19日、30日

4日：浪漫的情趣讓感情得到升溫

5日：事業忙碌的一天，但也會成就感十足

19日：運勢頗旺的日子，做什麼事情都很順利

30日：桃花正紅，成就一段大好良緣

▍巨蟹座

超級幸運日：10日、13日、14日、17日、20日、29日

10日：愛情運很旺，平靜的戀情再次擦出火花

13日：身心舒暢，人脈得到拓展的一天

14日：在朋友的幫助下找到合適的理財方法

17日：之前多元化投資方式今日獲得回報

20日：工作表現亮眼，受到同事們的認可

29日：口才佳，人際關係順利發展

▍獅子座

超級幸運日：2日、11日、14日、17日、20日、21日、23日、27日、30日

2日：因幫助身邊的人而突降好運

11日：在職場中遇到自己的理想情人

14日：在熱鬧的窗戶碰撞出愛情的火花

17日：與伴侶甜蜜相處，關係更進一步

20日：得到外來助力，外出洽談有喜訊

21日：桃花紛飛，接觸到成功的異性

23日：充滿活力，個人魅力在無形中散發

27日：收到一份沒有署名的神秘禮物

30日：得到月老牽紅線，遇到特殊戀情

▍處女座

超級幸運日：3日、8日、9日、13日、27日

3日：突出的表現讓你獲得公司的物質獎勵

8日：在短程旅行中邂逅有緣人

9日：桃花漫天飛舞，被異性寵愛的一天

13日：運勢強盛的一天，有從天而降的好運

27日：運氣上升，遇到情投意合的對象

▍天秤座

超級幸運日：5日、10日、21日、28日、30日

5日：工作上與同事默契佳，任務進展順利

10日：另一半主動為你的工作提出有用的建議

21日：愛情運勢較強，受到異性的注意

28日：偏財運很旺的一天，有多重得財管道

30日：甜蜜的日子，被戀人的溫柔包圍

▍天蠍座

超級幸運日：5日、13日、20日、21日、26日

5日：之前工作上遺留的問題今日得以解決

13日：運勢走高，出門就能撞見好事

20日：被財神點名，收入提升翻倍

21日：與心儀之人在玩樂中獲得不錯進展

26日：競爭中得財，辛苦付出得到回報

▍射手座

超級幸運日：14日、15日、24日、31日

14日：浪漫別緻的禮物讓你在對方心中大加分

15日：在朋友的婚宴上遇到心儀對象

24日：獲得異性邀約，度過開心的一天

31日：細微的變動為你帶來創作靈感

▍摩羯座

超級幸運日：12日、19日、24日、25日、29日

12日：做事順利，燦爛的微笑掛滿嘴角

19日：錢財運強悍，正財、偏財都有所得

24日：與人談判金錢、佣金問題進展順利

25日：出門閒逛時，遇到理想中的情人

29日：在投資理財上獲得豐厚回報

▍水瓶座

超級幸運日：2日、6日、8日、14日、15日、28日

2日：異性緣很棒，會有人主動來接近你

6日：得到戀人主動的付出，心情很好

8日：事業運極旺，有領導、帶頭的機會

14日：有長輩為你帶來金錢上的幫助

15日：事業運很旺，有獨當一面的機會

28日：財運好到讓人眼紅，投資獲得收益

▍雙魚座

超級幸運日：3日、7日、13日、14日、16日、24日

3日：在街頭偶遇昔日心儀的對象

7日：有暗中收到禮物或金錢的機會

13日：能透過學習、交友等獲得有利訊息

14日：財運暢通無阻，投資獲得收益

16日：參加團隊活動時得到異性朋友關照

24日：感情超級豐富，桃花滾滾來

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)