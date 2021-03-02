才經歷了2020一整年的磨難，2021年開春馬上又傳憾事，「金牌綠葉」吳孟達因肺癌離世，享壽70歲，讓外界震驚悲傷不已，也感嘆老藝人們一一凋零，不禁關心起他們的近況，武打巨星王羽的女兒王馨平，近日就曬出家人團聚照，赫見照片中的不是別人，正是現年已86歲的香港一代影星曾江。

曾江除了知名影星身分外，同時還是王羽明星前妻林翠的胞兄，也就是王馨平的舅公，日前王馨平在微博貼出家人聚餐合照，照片中曾江與老婆焦姣坐在大圓桌的一側，王馨平則站在他們身後，手上還拿了兩個金光閃閃的大紅包。

曾江夫婦與王馨平聚餐。(翻攝自王馨平微博)

王馨平寫下：「終於又可以吃飯，過了元宵今天竟仍有紅包拿，舅媽特別準備了兩個金裝大牛」，足見曾江夫婦對她的寵愛，而照片也曝光了曾江的近況，曾經在香港代言染髮品牌蔚為經典的他，如今頭髮悉數變成銀白色，所幸精神相當不錯，氣色也紅潤健康，看來平日相當注重保養，讓粉絲看了直呼曾將帥氣依舊，放心了不少。

曾江是香港知名影星，本名曾貫一，加入邵氏電影公司後，在1960年代推出過上百部電視、電影作品，也因曾赴美留學，英文相當流利，而自1998年起參演不少好萊塢電影，如《安娜與國王》、《尖峰時刻2》、《藝伎回憶錄》等，在2015年以《竊聽風雲3》拿下該屆香港金像獎最佳男配角獎，演技備受肯定。

(中時新聞網)