去年桃園卓姓男子偷車遭員警發現，警方以公務車斜停擋在失竊小客車左前方欲加以攔查，但他卻開竊得的小客車衝撞停擋在前方公務車，他遭訴妨害公務；台灣高等法院維持一審判決，認定員警喝令卓男下車到上銬的過程，都未表明為警察，判他無罪。檢可上訴。

法官認為，依警員蒐證密錄器錄影的影像內容所示，警員用以停擋被告之公務車外觀與一般私家車輛無異，車頂無警報器，車身亦無標示機關名稱或「公務車」字樣，由該車輛外觀，實難察覺為警用公務車，且自警員執勤過程未錄得表明為「警察」的聲音。

法官表示，警方沒有鳴警報器鳴，且實習警員雖穿著警察制服，但其下車後，旋即緊靠卓男駕贓車駕駛座的左後方、接近後座位置，適為車輛B柱所阻擋，以卓男所在的駕駛座位置，在未轉頭朝左後方觀看或以照後鏡查看之情形下，難辨識對方是警察。

高院指出，彭姓實習員警數秒後即退至車尾，改由吳姓員警上前持棍棒敲擊車窗，卓男則雙手抱頭，並為逃離而駕車衝撞停擋車輛，前後過程未逾10秒，無法認定卓男主觀上有妨害公務或毀損公物的故意，判他無罪。

(中時 )