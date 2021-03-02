新北市淡水區李姓男子多次毆打盧姓妻子，去年12月13日中午違反保護令，得知盧女在母親住處，衝入屋內持手指虎攻擊盧頭部，直到李母幫忙壓制兒子在椅子上，並報警處理，士林地檢署偵結，認為李男以刀械攻擊妻子頭部，涉犯殺人未遂罪，依法起訴。

盧女多次遭先生毆傷，因而向法院聲請保護令獲准，李男自知不得對盧女身體或精神上不法侵害，至少要遠離50公尺。但去年12月13日中午，得知盧女在李母住處，因而準備手指虎刀，打算痛毆妻子。

李到場後打算進入屋內，發現大門自屋內反鎖，央求隔壁鄰居假裝要找李母，趁李母不察開門之際，衝入屋內，果然見到妻子在裡面，隨即以手指虎刀攻擊妻子，導致盧女頭皮有2公分、0.5公分撕裂傷，所幸李母與盧女一起壓制並報警。

起訴書指出，李男坦承知道保護令內容，承認有毆打妻子，但否認殺人，檢察官根據手指虎上血跡，確認是盧女受傷後沾在上面，加上手指虎刀是屬於違禁物，認定李男涉犯殺人未遂。

(中時 )