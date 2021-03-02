知名「樂扉寶寶米餅」遭爆以工業用氮氣填充米餅包裝，且工廠內充斥老鼠屍體、蟑螂流竄，新北市衛生局稽查後已封存近500公斤有疑慮的產品，勒令限期改善；新北市長侯友宜今表示，這是非常不應該的行為，衛生局已派員了解，要求業者限期改善，絕不寬貸。

樂扉品牌成立於2012年，原本以一般點心零食、零食為主要商品，2014年起跨足寶寶米餅市場，產品主打使用有機食材製作，稱不添加香精、色素、防腐劑等人工製成添加物，更細分5個月大適用、12個月以上寶寶適用，門市跨及中國大陸、香港、澳門，在家長界頗有名氣。

近日卻遭前員工爆料指出，工廠4年來以工業用氮氣填充米餅包裝，對嬰兒健康安全有疑慮，且廠房布滿老鼠夾，環境堪憂。侯友宜表示，這是非常不應該行為，衛生局第一時間接到檢舉，已經立刻派員前往了解，要求業者限期改善，按照《食品安全衛生管理法》採取最輕6萬、最重達2億元罰鍰，決不寬貸，保護孩子健康、保護食品衛生，絕對不可以輕忽。

(中時 )