新冠肺炎持續全球延燒，我國疫苗採購進度受關注，國民黨立委陳玉珍今質疑，疫苗採購是否以國安考量排除中資疫苗，衛福部長陳時中表示，當然沒有，採購疫苗以安全、效果為考量。陳玉珍也關切兩岸小三通何時可以重新開放，陳時中說，要考慮台灣疫苗覆蓋率，大概要超過6成才會開始考慮。

行政院長蘇貞昌今率領各部會官員赴立法院備質詢，陳玉珍關切疫苗採購進度，疫苗採購是否以價格、中資、國安等因素考量。陳時中說，這段時間很少把價格納入考量，主要是考慮疫苗數量跟時程考慮。

陳玉珍進一步詢問，疫苗施打是否有中資顧慮，陳時中說，當然沒有，因為不知道每家代理情況，疫苗採購無關是否中資，而是只有是否安全及效果的問題。

至於兩岸小三通何時考慮開放，陳時中強調，這是科學問題，不是政治問題，必須考慮台灣覆蓋率，至少要達到6成以上會開始考慮。陳玉珍追問，如果今夏開放小三通，民眾到大陸打疫苗是否被認可？陳時中說，會做最好的認證，包括抗體、疫苗施打紀錄等，以掌握一手資訊為標準。

此外，蘇貞昌至今仍堅稱「武漢肺炎」，陳玉珍今再次詢問是否會改變稱呼？蘇貞昌重申，這是辨識問題，不是善意或惡意的問題，人類有史以來公共防疫的做法，發生在哪裡就以哪裡命名，像是日本腦炎、德國麻疹等。

(中時 )