恒指2日開高走低，半日挫193點 中海油跌近半成。
恒指早盤開高255點報29,708點，升幅隨即收窄，其後復現升勢，最多升313點，高見29,765點，受制20日線（約29,818點），之後大陸股市走低，恒指曾倒跌305點，低見29,147點。中午跌193點或0.66％，報29,258點。
大盤半日成交1,410.46億港元。
騰訊升1.8％報709.5港元，成交居首達97.88億港元。中海油跌4.8％，為表現最差藍籌。中生製藥升4.8％，藍籌中表現最好。
(工商 )
恒指2日開高走低，半日挫193點 中海油跌近半成。
恒指早盤開高255點報29,708點，升幅隨即收窄，其後復現升勢，最多升313點，高見29,765點，受制20日線（約29,818點），之後大陸股市走低，恒指曾倒跌305點，低見29,147點。中午跌193點或0.66％，報29,258點。
大盤半日成交1,410.46億港元。
騰訊升1.8％報709.5港元，成交居首達97.88億港元。中海油跌4.8％，為表現最差藍籌。中生製藥升4.8％，藍籌中表現最好。
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