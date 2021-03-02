布魯克林籃網今年有機會洗刷幾年前的恥辱，他們是聯盟史上繳了最多豪華稅並且沒有奪冠的球隊。2013-14球季，籃網他們陣中擁有賈奈特(Kevin Garnett)、皮爾斯(Paul Pierce)、戴隆威廉斯(Deron Williams)、喬強森(Joe Johnson)、布魯克羅培茲(Brook Lopez)，前老闆除去薪資之外又繳納了9000萬美元豪華稅，最終僅拿到44勝38敗，在季後賽次輪敗給邁阿密熱火。

這個紀錄隨著薪資暴漲開始被其他球隊接近，像是奧克拉荷馬雷霆在2018-19球季就繳出6100萬美元豪華稅，陣中有韋斯布魯克(Russell Westbrook)、保羅喬治(Paul George)，結果是49勝33敗，季後賽首輪出局。該季的雷霆是最接近籃網的冤大頭。

豪華稅史上第3高的球隊是2015-16球季的克里夫蘭騎士，老闆吉伯特(Dan Gilbert)當時豪氣地說：「錢絕對不是問題。」他從熱火請回詹姆斯(LeBron James)，加上自家狀元郎厄文(Kyrie Irving)，雖然掏出5400萬美元豪華稅，但最後57勝25敗(東區第1)，並拿回克里夫蘭暌違52年的職業聯盟冠軍。單以豪華稅來計算，這是NBA史上最貴的一冠。

著名敢於砸錢的還有2002-03球季波特蘭拓荒者，當時他們齊聚了皮朋(Scottie Pippen)、華勒斯(Rasheed Wallace)、坎普(Shawn Kemp)、史陶德邁爾(Damon Stoudamire)、沙波尼斯(Arvydas Sabonis)，拿下50勝32敗，季後賽首輪大戰7場敗給獨行俠。

喜歡亂花錢而臭名遠揚的紐約尼克，確實也是繳納豪華稅的大戶。史上前10的高額豪華稅榜單，尼克就佔據了4席，當然他們那4個球季都沒有奪冠。

(中時新聞網)