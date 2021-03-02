行政院長蘇貞昌今（2）日赴立法院院會進行施政報告，指出2020年台灣經濟成長率達3.11％，穩居亞洲四小龍之首、領先全球所有已開發國家，2021年將以「顧好安全、打拚經濟、創造機會」3大施政主軸，掌握後疫情時代全球供應鏈重組契機，讓台灣經濟再創高峰。

蘇貞昌表示，去年對全球都是極其艱辛的一年，新冠肺炎迄今已造成超過1.1億人確診、250萬人死亡。距離疫情爆發地最近的台灣，因政府反應快、政策判斷正確，許多防疫工作做得早、做得對，成為亂世中的福地、在大疫狂流中成為最璀璨的明珠。

蘇貞昌指出，在全球主要經濟體幾乎全數負成長情況下，台灣去年經濟成長率達3.11％，穩居亞洲四小龍之首、領先全球所有已開發國家。主要由於從微型半導體到大型電腦伺服器等製造業出口，在疫情期間恰好滿足全球產業及民間需求，對世界做出重大貢獻。

蘇貞昌感謝立法院支持，使政府的防疫、紓困、振興措施得以及時到位，加上對國際局勢與產業布局的及早部署，靠著「消費」、「出口」及「投資」三大支柱，使台灣在全球最壞的年代拚出最好成績。

展望新的一年，蘇貞昌指出，行政團隊將以顧好安全、打拚經濟、創造機會3大施政主軸，守護台灣、讓人民安居樂業、拚經濟蓬勃發展，讓下一代蓄積社會穿透力。

在打拚經濟方面，蘇貞昌表示，台灣在中美貿易戰時審時度勢、因勢利導，積極推動投資台灣三大方案，至今累計投資金額近1.2兆元，去年政府公共建設投入經費逾5000億元，若加計民間參與公建案則約6,500億元，對帶動內需產業發展、創造就業機會效果顯著。

為全面走向創新經濟，政府已提供100億元天使基金、600億元青創貸款，扶植如物聯網、人工智慧、大數據等新創事業發展。下半年將推出「台灣創新板」及「戰略新板」，鼓勵具發展性的新創事業與6大核心戰略產業上市櫃，從資本市場獲得資金挹注，助其成長發展。

蘇貞昌指出，主計總處預估今年台灣經濟成長率可望達4.64％，將是7年來首見4字頭、GDP規模首度突破20兆元。政府會掌握後疫情時代全球供應鏈重組契機，持續引導資金投入建設、帶動民間消費、促進出口暢旺，讓台灣經濟再創高峰。

(時報資訊)