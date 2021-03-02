總統蔡英文去年分享一張鳳梨外銷澳洲市場的圖片，被網紅踢爆實際上外銷到澳洲只有56公斤，而且全部都是鳳梨乾，沒有鮮果。網友看完後非常傻眼，更有網友怒批政府這樣欺騙人民很不要臉。

農業網紅「Linbay好油」昨（1日）在臉書粉專踢爆，最近有人把蔡英文去年3月3日在她臉書的拓展外銷的圖拿出來。看到這個鳳梨開拓澳洲市場，以業者的角度來看，當然知道這很難有任何實績，因為澳洲對台灣開放的條件是需要薰蒸，但經過薰蒸處理的鳳梨很不耐放，且要到澳洲只能空運，空運費用又很高，澳洲人會願意買一顆十幾塊澳幣被薰蒸過的台灣鳳梨嗎？

「Linbay好油」表示，而且去年銷往澳洲的鳳梨只有56公斤，今年則是一公斤都沒有，他並引用有網友查出更細的稅補充，這56公斤全部是鳳梨乾，一公斤的鮮果都沒有。「Linbay好油」感嘆，原來新聞都做到這樣了，連總統的臉書都宣傳了，結果只有一公斤的鳳梨鮮果都沒有過去，竟然是本來就允許的鳳梨乾。

對此，粉專「小聖蚊的治國日記」今（2日）在臉書發文表示，這年頭只要戳破民進黨的大內宣，就會被黨衛軍貼上唱衰台灣的標籤。這些人真的很可悲，該粉專直言，「明明大家都希望台灣好，大家都希望台灣的產業取得突破，但我們不要的是明明沒突破卻只會做圖欺騙人民的政府，不要臉」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「幾乎找不到有什麼事情不是用騙的」、「56公斤不就一個人的重量而已 ，這有什麼好作圖宣傳的？一個人一趟飛機都可以帶過去了」、「一定又是中國的打壓」、「唉！傻眼」、「鳳梨乾水分被去掉了，把水分、表皮、蒂頭補上去可能有672kg取整數700kg啦」！

(中時新聞網)