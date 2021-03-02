現場滿地彈殼。（袁庭堯攝）

李姓嫌犯中彈後被送醫急救，車旁留有血跡。（袁庭堯攝）

鑑識人員詳細採證中。（袁庭堯攝）

畫面曝光 阿扁豪宅旁槍響 警匪互轟20槍 嫌倒斃BMW休旅車

高雄市立美術館豪宅路旁2日上午驚傳陣陣槍響，一名涉及嘉義富商擄人勒贖的李姓嫌犯，遭警方圍捕時企圖在車內持槍回擊，遭警方開19槍擊中送醫，稍早不治。現場滿地彈殼及血跡，鑑識人員正詳細採驗中。

警方表示，涉案人士共6人，中彈的李姓主嫌稍早醫院回報已不治，另外2名嫌犯已到案，但還有3人在逃。

嘉義地檢署指揮嘉義刑大、高雄南打聯合偵辦一起擄人勒贖案，嘉義一名從事網路簽賭的柯姓富商農曆年前洗三溫暖時遭人綁架。柯男家人害怕不敢報案，拖延至過完年後才報警。

據了解，李男與同夥1月24日凌晨跟蹤柯男到三溫暖，趁柯男要返家時綁架他，還向家屬開出3000萬元鉅額贖金。據傳贖金後來一路被殺價至300萬元，雙方最後約定在嘉義朴子監理站交付贖款。富商家屬將裝著現金的提袋直接放置在監理站門口後，由歹徒取走，富商也隨後獲釋。

警方獲報後組成專案小組，由嘉義地檢署指揮嘉義刑大、高雄南部犯罪打擊中心聯合偵辦，專案小組2日持法院核發6張拘票、15張搜索票，動員57名警力，兵分六路，南下高雄追捕李男等嫌犯 。

2日上午，李男駕駛一輛白色休旅車停放在明誠、美術館路口旁的停車格。警方獲報後趕抵現場圍捕，利用多輛偵防車直接卡住李男去路，不讓他駛離停車格。李男第一時間試圖撞開警方車輛但失敗，還企圖倒車再次衝撞，遭到十多名員警持槍包圍。

眼見已成甕中鱉，李男竟拿起一把克拉克手槍、拉槍機上膛，指向警方。警方見嫌犯危險舉動，立刻大喊「不要動！雙手舉高！讓我看到你的手！」李男疑似頑強拒捕，遭警方開19槍火力壓制，現場一陣槍林彈雨，車輛擋風玻璃遭射穿、前車輪也洩氣。嫌犯疑似腹部中槍被送醫急救，稍早不治。

警方表示，李男約40歲，有強盜、槍砲前科，一生多在獄中度過，2019年才剛出獄。該案還有3名犯嫌在逃，正全力追緝中。

(中時 )