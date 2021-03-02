司法院將在下周9日針對布農族獵人王光祿等獵槍案在憲法法庭召開辯論庭，原住民族青年團體與NGO今天到司法院遞狀，提供法庭之友意見書供大法官作釋憲參考，訴求憲法法庭作成相關法律違憲解釋。

台東布農族獵人王光祿以長槍獵捕山羌被判刑3年6月確定，4年前最高法院裁定停止審理並聲請釋憲，司法院大法官決議，3月9日在憲法法庭進行言詞辯論，釐清這項憲法爭議。

另桃園地院法官審理一起原住民網購空氣長槍案，合議庭法官認為，空氣槍被認定非「自製獵槍」，網購空氣槍打獵卻須受刑罰，有違憲之虞，裁定停審，並聲請釋憲，司法院大法官決議受理，併案王光祿案一起審理。

大法官擬定的辯論爭點，首先是原住民狩獵文化權部分，國憲法是否保障原住民族狩獵文化權？其次是其與環境生態保護，尤其與野生動物保育之平衡？如何與憲法所規定之環境與生態保護要求相平衡？野生動物保育是否屬於憲法位階的保護法益？

最後一點是自製獵槍部分，槍砲彈藥刀械管制條例就原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍、魚槍，免除刑罰，而僅處以行政罰，這些規定將得免除刑罰之狩獵工具限於自製獵槍、魚槍，是否違憲？又免除刑罰規定未及於（自製）空氣槍，是否違憲？

(中時 )