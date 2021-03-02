「這種店家你們還敢再去吃嗎？」一名男網友表示，在夜市買加熱滷味，卻發現攤販阿姨不慎將他所夾的小香腸掉到地上，只見對方用水清洗後，便迅速地將其丟入滷鍋裡，令他傻眼直呼「不會再去了」，沒想到貼文曝光後，卻引發兩派網友炸鍋。

原PO昨（1）日於地方臉書社團《我是永和人》發文，晚間去夜市購買加熱滷味，孰料攤販阿姨下鍋前，不慎將他點的小香腸掉到地面，本以為對方會將其丟入廚餘桶再夾新的，結果卻是撿起至後方的洗手台清洗後，再若無其事迅速把小香腸丟進滷鍋中。

原PO不滿地質問對方，阿姨則聲稱「已有更換過」，但他仍認為對方自始至終都沒有換過，根本就是只有用洗的，事後他也不敢吃，只好整碗丟掉。

原PO則表示，夜市裡的衛生環境難免有疑慮，但是店家不誠實的嘴臉，很難讓人買單，掉在地上的食材竟洗完拿來煮，有需要省這個成本嗎？原PO批，這家店要紙碗還要加5元，「這種店家你們還敢再去吃嗎？這次自認倒楣，反正我以後是不會再光顧了」。

貼文曝光短短13小時，吸引千名網友討論，一派網友認為，至少店家下鍋前有先清洗過，如果是直接撿起來丟進鍋裡，就真的母湯，吃夜市就不要太要求衛生，並建議原PO可以夜市走一圈看看店家怎麼洗菜、洗碗，看完才會覺得真的沒東西可以吃了。

另一派人則替原PO抱不平表示，不是所有食物掉在地上都可以用清水洗乾淨的，整個滷鍋都汙染了，沒理由要客人吃掉在地上的食物，在客人看得到的時候態度都如此，背後處理食物的方式，真令人不敢想像。

(中時新聞網)