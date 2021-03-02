珍愛藻礁公投連署最近越來越熱，環團因此飽受「中共同路人」流言中傷，激起今數個本土社團召開記者會。（張鍇乙攝）

珍愛藻礁公投連署最近越來越熱，環團因此飽受「中共同路人」流言中傷，激起今數個本土社團召開記者會；外省人台灣獨立促進會會長許登崑表示，民進黨政府照理應該對網路不實訊息、假新聞深惡痛絕，竟然也用同樣行徑對付本土社團，「這點讓我很無言」。

他強調，本土社團對於維護藻礁的立場，從來沒有變動過，變動的是國民黨與民進黨，昨是今非昨非今是的問題；今天公投已到這地步，民進黨就應該用正面態度面對這個事情，希望有更好數據說服，這是是非問題不是輸贏問題。

台灣公民參與協會理事長何忠勳則痛批經濟部次長曾文生指沒有「類聽證」是公然說謊，要負最大政治責任。

今記者會中，本土社團喊口號後捍衛藻礁；何忠勳說，很開心，目前連署至昨晚公布是31萬3千939份，離安全門檻35萬張還差3萬6061張，因在今晚就可以順利通過35萬門檻，將會繼續朝向45萬到50萬連署邁進，若無意外，會在3月16日送交中選會。

公投護台灣聯盟促進會總召蔡丁貴指出，他們不是反對天然氣使用，是反對天然氣接收站及環境保育發生衝突，破壞既有生態資源，這是短視作法。若民進黨願意虛心，如蔡總統說的，「謙卑、謙卑再謙卑」，應該有更好解決辦法，不是所有公務機關提出的方案，就要全盤接收。

蔡丁貴會後被問到民進黨這次是否誤判情勢時受訪表示，民進黨就從2018年公投失敗以後，就怕非常害怕公投，希望民進黨能夠正視的聽到基層民眾的聲音；趕緊把這個方案收回去，跟關心藻礁議題的社團商量找出最好的方案，不要讓國民黨見縫插針。

被問到珍愛藻礁公投行動領銜人潘忠政帶領志工到大潭藻礁未開發區管制哨遭制止，卻對釣客放行？蔡丁貴表示，「沒有道理」不能禁止人民自由行移動的權利吧。

他表示，也許是假消息，民進黨如果做到這個地步也太爛、太誇張了。

今會中，台灣團結聯盟秘書長周倪安說，藻礁是值得守護的世界珍寶，現在本土愛台灣的人卻被打成「中共同路人」，是很大傷害。

自由台灣黨主席周羅宜則認為，民進黨2018年公投大輸後就得了「公投恐懼症」，現在竟將支持藻礁團體打成中共同路人，對本土勢力凝聚有害，民進黨應該直球對決，不要再閃躲。

(中時 )