郵差送到總部連署書總計26箱，藻礁連署確定突破35萬安全份數。(呂筱蟬攝)

郵差送到總部連署書總計26箱，藻礁連署確定突破35萬安全份數。(呂筱蟬攝)

藻礁公投議題持續發酵，228連假三天珍愛桃園藻礁總部平均每天收到3萬份連署書，2日上班日郵差送來26箱連署書，數量創新高，衝破35萬安全連署份數確定沒問題。公投領銜人潘忠政說，探究原因除夥伴上街宣傳外，向來挺綠的網紅呂秋遠發聲力挺後讓議題受到關注，經濟部做了哽圖回應錯誤百出還讓網軍瘋傳，一連串的政策錯誤導致人民反彈。因為要防範有心人士反操作亂填連署書資料，唯一目標持續讓連署分量衝高。

潘忠政表示，總部228的3天假期，每天平均收到3萬份以上，今天從郵局送過來的連署書一箱一箱裝來，數量有24箱，看到陸續還有很多包裹，很明顯今天一定會過35萬份。他認為，議題能從無人關心到全國關注，探究原因有三點，包含夥伴從12月開始推動，再來開始有網紅關心，包括一向偏綠營的律師呂秋遠也號召粉絲投入，東風就是經濟部作梗圖但是錯誤百出、避重就輕的圖，民進黨網軍還瘋傳把議題聲量帶高。

他說，呼籲政府在藻礁議題這件事情上至少應該開聽證會，過去要求3、4年還是開不了，若要等到用公投才能決定，表示和政府之間還有很多溝通機會，甚至以公投來做辯論，越早讓藻礁議題真相公諸於世，也有助於台灣能源轉型。

他說，目前除了連署書達標外要追求更高連署數，安全數代表越多越安全，現在網軍那麼多，也要擔心是否有反操作亂填資料也要防範。

(中時 )