網路社群媒體已成為閱聽大眾直接追蹤名人動態主要管道，根據科技部傳播調查資料庫第二期第三次（2019年）調查結果顯示，網紅最受年輕族群關注，占比高達78.7％。(傳播調查資料庫提供／李侑珊台北傳真)

網路社群媒體已成為閱聽大眾直接追蹤名人動態主要管道，根據科技部傳播調查資料庫第二期第三次（2019年）調查結果顯示，最受民眾關注的頭號公眾人物族群為網紅，總體占比超過6成，並且年輕族群關注網紅占比高達78.7％，再來依序才是演藝明星與政治人物，而政論名人等群體，則是關注度墊底。

傳播調查資料庫2019年調查，並試圖分析各類型網路名人粉絲差異，以及民眾對於網路名人黏著度，調查結果發現，會上網的民眾中，約有38.4％的人會在網路上關注特定公眾人物，其中包含政治人物、明星、網紅等；再問到最常關注的那一位公眾人物的分類，最多民眾關注的類型依序是網路紅人（60.6％）、演藝名人（54.2％）、政治人物（39.4％）、運動名人（24.4％）、其他專業領域行家（如：作家、教授等，20.0％），而政論名人（11.6％）及宗教領袖或神職人員（5.2％）則相對較少民眾關注。

調查結果也發現，粉絲性別差異也有所不同，像是女性較關注演藝名人（男：45.5％，女：64.0％），而男性較關注政治人物（男：45.8％，女：31.8％）、運動名人（男：37.7％，女：9.3％）及政論名人（男：15.4％，女：7.4％）。

接著看到支持不同類型公眾人物的粉絲的年齡層差異，將年齡層分為三類，分別是：18至39歲為青壯年族群，40至59歲為中年族群，60歲以上為熟齡族群，

發現粉絲年紀越輕會越關注網路紅人（青壯年：78.7％，中年：40.1％，老年：10.2％）及演藝名人（青壯年：60.5％，中年：48.3％，老年：30.5％），年紀越大會越關注的有政治人物（青壯年：25.3％，中年：54.1％，老年：83.1％）及政論名人（青壯年：6.5％，中年：17.3％，老年：27.1％）。

而在運動名人（青壯年：28％，中年：18.4％，老年：20.3％）的部分，則顯示出青壯年和中年兩者的年齡層有差異；專業領域行家（青壯年：21.8％，中年：19.8％，老年：6.8％）則顯示出青壯年與熟齡兩者的年齡層有差異。

調查歸納結果並得知，有近8成的青壯年會關注網路紅人，但僅有約1成的熟齡族群關注網路紅人，顯示出相當大的不同。而在粉絲黏著度的部份，粉絲們會留意公眾人物的消息或行蹤，尤其是政治人物的粉絲的黏著度比起網路紅人或演藝名人來得更高。

(旺報 )