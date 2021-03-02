大陸宣布暫停進口台灣鳳梨，基隆市長林右昌2日受訪時，再度強調，現在是互相依存的全球經貿體系，兩岸之間「合則兩利」，不要把民生經濟往來當成政治工具，呼籲大家不只要挺鳳梨，應該挺台灣所有產業。

林右昌說，「以經逼政」是大陸一貫技倆，已經不是什麼新鮮事，正常的經貿關係應該是彼此互利互惠，沒有什麼「讓利」，如果是正常的經貿行為，不應該用政治的意圖或考量，今天高興就多買一些、不高興就全部斷貨，這不是正常的經貿交流、互動方式，更不是兩岸之間應該有的互動關係，如果把經濟的行為當成是政治操作的手段，相信不是台灣人民所樂見的。

林右昌指出，有人說台灣跟中國之間的經貿往來比重很高，所以台灣依賴大陸，其實在現今全球化、全球經貿的網絡裡，大陸的經貿何嘗不是依賴台灣？今天如果沒有台灣電子產業的零組件、工具機械產業，大陸要拿什麼東西出口？就像現在全世界都在找台灣要晶片，現在是彼此互相依存的全球經貿體系，不是誰依賴誰。

林右昌強調，大家不要單向地去看待兩岸經貿問題，如果大陸動不動就拿經貿上的採購當成政治武器或是工具，對兩岸的關係是不利的，相信台灣人民眼睛是雪亮的，大家會很清楚，他更呼籲，大家不只是挺鳳梨，更應該挺台灣所有的產業。

(中時 )