蔡英文總統今天接見八大工商團體表示，今年的經濟成長預測也不錯，應該會達到4％以上。預期未來整體經濟情況會持續穩定成長，因此希望獲利良好的企業可以為勞工加薪，讓員工都能一起分享經濟成長的果實，也會更樂意一起來打拚。

蔡英文致詞時表示，去年一整年，在全球整個經濟大環境都受到疫情衝擊的情況下，台灣反而逆勢成長。除了要感謝全國人民共同團結防疫，她也要感謝業界領袖，在整個疫情期間都非常關心台灣的未來，積極向政府提出許多建言。

她說，最近大家在新聞上也都看到，全球各重要工業大國希望台灣能夠協助他們解決晶片缺貨問題。這也顯示台灣的產業實力已經讓我們在世界供應鏈，尤其是在很多戰略物資的生產上，都已經占有非常關鍵的地位。

她說，接下來，我們要在這些基礎上，繼續推動六大核心戰略產業，並且將台灣打造成全球高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心與綠能發展中心。

台灣去年的經濟成長率，不但領先所有已開發國家，也連續兩年蟬聯亞洲四小龍第一名。她強調，今年的經濟成長預測也不錯，應該會達到4％以上。我們預期未來整體經濟情況會持續穩定成長，因此也希望獲利良好的企業可以為勞工加薪，讓員工都能一起分享經濟成長的果實，也會更樂意一起來打拚。

她說，在後疫情時代的全球競爭，台灣要脫穎而出，也絕對需要業界先進和政府共同攜手努力、集思廣益，也請大家都能不吝對政府提供更多建言。

今天與會者包括中華民國全國工業總會理事長王文淵、中華民國全國商業總會理事長許舒博、中華民國工商協進會理事長林伯豐、中華民國中小企業總會理事長李育家、中華民國工業協進會理事長蔡圖晉、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳及台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽，總統府秘書長李大維也在座。

(中時 )