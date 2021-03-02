德國電信(Deutsche Telekom)周一指出，已經對德國政府提交數位疫苗護照的計畫書；此行動亦為歐盟計畫之一，希望在對抗新冠情的同時，能重啟旅行。

德國電信發言人證實，該集團已經在周一截止日前提出投標報價。

德國衛生部長Spahn希望疫苗護照在12周後完成。在歐盟計畫下，該護照將作為持有人已接種疫苗或已從新冠病毒中康復的證明。

歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)周一表示，預計在3月17日展示其「數位綠色護照」計畫，並與其他國際組織合作，以確保該系統能在歐盟以外運作。

目前德國已經使用黃色小本子來記錄個人的接種疫苗紀錄；根據目前的計畫，這些紀錄將在明年數位化。

德國電信也設計了一款手機App，使用藍芽功能與其他裝置接觸，可以提醒和警告正在接近新冠病毒的風險。該App是與思愛普(SAP)共同開發，然思愛普表明，沒有參與數位疫苗護照的競標活動。

(時報資訊)