中菲行(5609)在2019年10月，透過破壞式創新（Disruptive Innovation)進行組織變革，以「組織變革，專業分工，團隊領導 ，智慧運用」為中心，設立了經營委員會。因應疫情的挑戰，中菲行今年持續推動組織變革2.0，進行組織扁平化的改變。

中菲行2019年進行組織變革，由駐新加坡的施振昇擔任經營執委長，成員包括台灣的空運總裁邱鈞榮、合同物流總監錢文莉、上海的海運總裁高忠儀及駐美國洛杉磯的海運總裁劉益中，透過團隊領導的方式負責公司的經營與發展，同時以商業智慧科技支援中菲行的三個事業群（空運、海運及合同物流）的業務發展，優化服務，操作及管理績效的提昇。

中菲行組織變革後，立刻在2020年面臨全球新冠疫情的危機，而中菲行運用無往弗屆的移動智慧平台、發揮團隊合作精神、針對市場變化進行快速反應，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，提供個別客戶國際運輸物流的解決方案，克服各種挑戰，在去年取得優於過去的營收及獲利，充分發揮了組織變革的成效。

今年3月推動組織變革2.0，以智慧運用為基本精神及重點，以專業分工、注重細節、橫向聯繫為基礎，進行組織扁平化的變革，將原本管理各區域，包括北美、大陸及香港、東南亞、歐洲及東北亞地區的區域管理中心，整合成集團管理服務中心，以達到對內有效管理，對外強化行銷、快速反應、智慧應變的功效。

(時報資訊)