美債殖利率上周走升，打亂國際股市，台股也成為外資提款機。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場累計賣超高達938.45億元，統計今年以來，外資累計賣超金額擴大至1,931.65億元。

外資總持有股票市值為22兆2,981.33億元新台幣，占全體上市股票市值的45.88％，較2月19日的23兆4,521.50億元新台幣，減少1兆1,540.17億元。

在個股方面，華航(2610)上周強勢上漲，外資總計買超67,486張，居集中市場之冠；友達(2409)居次，買超55,519張，華邦電(2344)買超54,734張排第三。

賣超方面，晶圓雙雄連番遭到調節，分居上周外資賣超前兩大，聯電(2303)賣超165,910張居冠，台積電(2330)賣超88,182張排第二，新光金(2888)賣超53,488張排第三。

(時報資訊)