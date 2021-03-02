台中市北屯區軍功路與景賢路口，上午10點多發生三車追撞車禍事故，車禍撞擊後，現場一片凌亂。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區軍功路與景賢路口，上午10點多發生三車追撞車禍事故，車禍撞擊後，現場一片凌亂。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區軍功路與景賢路口，上午10點多發生三車追撞車禍事故，其中一輛轎車乘客60歲林姓婦人無生命跡象送醫，休旅車及貨車上有2人輕傷送醫。意外事故原因，仍待警方調查釐清。

這起車禍發生在二日上午十點多，地點在北屯區景賢路和軍功路一段的交叉路口，一輛小貨車、一輛休旅車在軍功路上停等紅燈時，遭一輛自小客車從後方撞上。

當時小貨車沿軍功路由北屯往太平方向行時，在軍功路、景賢路遇紅燈即停等綠燈，未料突然遭車後方也停等紅燈的休旅車撞上，而休旅車則被後方一輛轎車撞上。現場目擊民眾說，轎車好像沒煞車就直接「碰」一聲撞上休旅車。

台中市警五分局交通分隊小隊長黃文政表示，初步調查，小貨車、休旅車是停紅燈時，遭後方轎車撞上，轎車副駕駛座60歲林姓婦人無生命跡象送醫，貨車乘客、休旅車駕駛也分別受到撕裂傷，幸意識清楚，車禍原因仍待警方調查釐清。

(中時 )