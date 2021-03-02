藻礁公投爭議越演越烈，台灣制憲基金會執行長林宜正今表示，「環境」與「公投」議題向來為本會關注重點。我們認為，台灣新憲法除政治意義外，更應該包含台灣人民對於未來的夢想與理想。以公民投票的方式落實直接民權，是台灣人民與生俱來的權利，無論任何政黨都無法、也不能剝奪的基本人權。

林宜正指出，制憲基金會立場有三，大潭發電廠「第三座天然氣接收站投資計畫」，是在2015年2月，由國民黨執政時期所提出，同年進行核定。國民黨如今為了路人皆知的「政治野心」假意支持藻礁公投，實則對於執政黨進行打擊，置本次藻礁公投的兩大核心議題「環保」與「公投」於不顧，相信廣大台灣人民都看在眼裡。

他呼籲，國民黨與統派停止政治算計與操作，若國民黨與統派有心為環保，就應該讓藻礁議題回歸政策理性討論，而非圖謀一黨之私。

他說，第二是、「環境」與「公投」議題向來為本會關注重點。台灣新憲法除政治意義外，更應該包含台灣人民對於未來的夢想與理想。而一個重視環境並永續發展的台灣，是絕大多數台灣人對於未來的期待，更應該是新憲法的重要價值之一。而以公民投票的方式落實直接民權，是台灣人民與生俱來的權利，無論任何政黨都無法、也不能剝奪的基本人權。

第三點他說、近來台灣社會對於藻礁公投看法分歧，甚至出現台派社團相互攻訐與對立之情況。本會認為，不論支持與反對方皆應直接拆穿國民黨與統派的假面具，以更大的公民力量應對重大社會議題的探討與實踐。再者，環境議題向來在台派社團是可以被討論之問題，也是大家長期關注與耕耘的議題。

他表示，基金會認為，不應該因國民黨與統派的介入，而使得此議題被二分為「挺執政黨與反執政黨」。並請懇請廣大台灣人民深思，是否日後所有議題只要國民黨與統派「插隊入伍」，就對公共議題產生定見？台灣人民應以更團結與強大的自信，應戰見縫插針的國民黨與統派勢力。

(中時 )