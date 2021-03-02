新北市環保局重案組1日連假期間，查獲不肖業者利用五股垃圾山整頓綠美化及建設期間，以運送植被用土名義，魚目混珠違規載運工程廢土企圖再度汙染五股垃圾山，當場依廢棄物清理法開單告發，可處6至30萬元罰鍰。另針對源頭工地，工務局也依建築法命停工，並要求工地改善。

環保局表示，稽查員昨下午2時許在五股垃圾山內，發現事昱公司車輛欲傾倒土方，發現該土質異常，非常見植栽用土，司機一度辯稱是為樹林區祐德一般廢棄物簡易分類場購買的花土。

稽查人員查證，祐德分類場與事昱公司均為同一負責人，且該場為廢棄物簡易分類場，司機終坦承土方來自板橋某建築工地，並以花土買賣之名、行剩餘土石方傾倒之實，稽查人員除依廢棄物清理法告發，也隨同司機原車返回工地。

環保局表示，車輛返回工地後，土方業者一哄而散，現場僅留下工地主任，其表示剩餘土石方清除均委由土方業者處理，不清楚該公司詳細運作情形。除被押回車輛外，已違規至五股垃圾山棄置至少4車次；工務局除命工地停工外，也要求工地負起改善責任。

環保局呼籲，使用工地廢土，不但無法恢復植栽綠化，更會汙染環境，地主亦恐遭開罰，得不償失。

(中時 )