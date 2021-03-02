一名吳姓男子去年7月帶女友到墾丁遊玩，晚上入住飯時，嫌隔壁房的6名大學生太吵鬧，多次勸導對方仍不聽，1名大學生甚至故意踹牆壁；吳男最後氣到亮出藏好的手槍嗆「再吵試看看」；警方事後到場，吳男心虛從窗戶逃走，不料卻摔落2層樓高河谷重傷遭逮，法院最近判決出爐，他遭判5年6個月徒刑。

判決書指出，42歲的吳男去年7月底與女友到墾丁某旅館投宿，因為不滿隔壁6名大學生在房內大聲喧嘩，他先是多次敲門勸導小聲點；1名大學生疑似酒後失控，故意用力踹牆壁，惹得吳男最後忍無可忍，吳男最後一氣之下竟拿出藏在行李箱的自製手槍，衝到隔壁房亮槍嗆聲「你們再吵試看看」。

隔壁房客看到槍枝嚇得當場安靜，等到吳男離開後才決定報警；警方到場後，吳男疑似聽到騷動聲音，心虛之下竟從旅館的窗戶欲跳窗離開，但他不熟悉周圍地形，跑不到十公尺就摔落兩層樓高的溪谷，雙腳挫傷加上脊椎骨裂，只能躺在河床上束手就擒，經警消協助送醫後並無大礙。

警方事後表示，在吳男的房內起獲非制式手槍2把、子彈24發、彈匣3個、改造槍管10枝，彈殼4枚等違禁物，事後也將他依法送辦，屏東地院審理後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判吳男5年6個月徒刑，併科罰金5萬元，另也依恐嚇罪嫌倂處5個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

(中時新聞網)