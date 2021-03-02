金門縣農會今天上午改選理監事，選出許玉昭等15位理事、蔡水游等5位監事。（李金生攝）

金門縣農會第13屆理、監事選舉由44位會員代表以無記名連記投票法進行投票，其中理事有16人登記參選，應選出15人，候補理事1人。另監事有7人登記參選，應選出5名，候補監事5名。（李金生攝）

改選過程順利平和，現任理事長蔡水游（中）偕會務幹部出席。（李金生攝）

金門縣農會第13屆理、監事選舉由44位會員代表以無記名連記投票法進行投票。（李金生攝）

金門縣農會敲定3月12日舉行第13屆第一次理、監事會議，並選舉產生新一任農會理事長、常務監事和聘任總幹事。 （李金生攝）

金門縣農會今天上午改選理監事，選出許玉昭等15位理事、蔡水游等5位監事，3月12日將舉行第13屆第一次理、監事會議，並選舉產生新一任農會理事長、常務監事和聘任總幹事。

理、監事當選人名單如下：理事：林長用、楊誠玉、林長斌、陳國強、李慧艷、許來明、林金鳳、陳鈞民、許昆陣、李錫明、許玉昭、薛成吉、黃克溫、呂水平、林文彬；候補：許維琛。監事：王勇培、黃榮國、陳天成、陳天助、蔡水游。候補：王鈺筑、謝鴻儒。

這項選舉由44位會員代表以無記名連記投票法進行投票，其中理事有16人登記參選，應選出15人，候補理事1人。另監事有7人登記參選，應選出5名，候補監事5名。

縣農會今天召開改制第13屆會員代表大會第1次會議，由縣農會理事長蔡水游擔任主席，常務監事陳國強、總幹事黃永堆等人出席，縣府建設處副處長李銘培、農林科長鄭向廷，以及會務幹部列席。

今天的會員代表大會也通過縣農會109年度監事會監察報告書，並討論縣農會109年度會務、事業報告、資產負債表、事業損益及經費所入所出、現金流量等決算，以及審議農會110年度會務、經濟、保險、農業推廣、肉品市場等事業計畫及預算案。

(中時 )