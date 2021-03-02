2月初中廣集團董事長趙少康宣布回歸國民黨角逐黨主席，並劍指總統，讓國民黨內的黨主席選舉引發熱議，但因為國民黨在大選上多次落敗，黨內出現改革聲浪，智庫副董事長連勝文就提出「專職黨主席」的想法，表示未來黨主席不應提名自己競選，「特別是總統」。對此，趙少康今(2)日受訪時表示，如果規定成真，那他就不選黨主席了。

連勝文今日在臉書上表示，國民黨過去幾年來，許多內部紛爭，都是源自國民黨主席在掌握了黨機器之後，開始想要去競選或提名自己擔任公職，尤其是總統！從而引發黨務不中立，黨主席濫用黨部資源，任意修改黨章制度為自己量身訂做，等等重大爭議！最後黨內實質分裂，導致各種重大選舉都是敗在國民黨自己無法團結，讓支持者痛徹心扉！

因此，連勝文認為，未來黨主席不應該再去爭取公職選舉提名，「特別是總統」，並以超然的立場，全力確保黨內各項提名作業公平公正公開，「特別是總統提名！」若是黨主席執意參選，應請辭由副主席代理黨務，以徹底維護提名的公平性。

趙少康今日受訪被問到連勝文提出的想法時，表示如果國民黨真的修改黨綱，如連勝文所說，黨主席不能選總統，那他就棄選黨主席，他也表示「反正現在也沒資格參加」，明確表態他的目標不在黨主席，而是在總統大選。

(中時新聞網)