年後車市買氣降溫，加上2月工作天數大減，2月台灣車市繳出2萬7174輛的掛牌數，相較1月高點下滑46.9%，但與去年同期相比僅衰退0.6%。今年以來車市仍成長，1~2月台灣車市總掛牌數7萬8353台，年增17.4%。

2月在農曆春節及228連續假期的影響下，上班日僅15天，也讓目前全球鬧車用晶片荒的台灣車市呈現休養生息的情況，龍頭仍是和泰車(2207)。

和泰汽車旗下TOYOTA 2月掛牌數6513台，以24%的市占率穩居第一。休旅新一代新車Corolla Cross繳出2205台的掛牌輛，依然是2月最暢銷車款。和泰車旗下TOYOTA加上代理的進口高級車Lexus 2月總掛牌數7718台，總市占率28.4%穩居龍頭。和泰車前2月旗下TOYOTA加上Lexus，總掛牌數2萬7654台，年增16.1%，總市占率35.3%穩居龍頭。

車市龍頭和泰車看今年車市總規模略降，但預期公司整體銷售再挑戰新高。和泰車日前表示，汰舊換新補助政策有望延續，可望持續活絡汽車市場，然全球疫情及車用晶片供貨的不確定性影響，預估2021年汽車市場規模為44萬台，較去年的45.7萬台少了1.7萬台。

和泰車今年旗下品牌將推出多款新車，全年小型車販賣目標設定為15.4萬台，挑戰創下銷售史上最高紀錄，其中TOYOTA 13.3萬台，LEXUS 2.1萬台，市占率將上看35%。

進口車品牌Mercedes-Benz 2月掛牌2325台，市占率8.6%衝上第二名。

若以車市總銷售第二名，則為裕隆集團中華汽車(2204)的2803台，MITSUBISHI加上CMC雙品牌，總市占率10.3%。

品牌表現第三名為裕隆集團裕隆日產汽車(2227)旗下NISSAN的2154台，裕日車旗下NISSAN加上INFINITI雙品牌總銷售2204，總市占率8.1%。日系車HONDA 2月總銷售1779台，為單一品牌市占率第四名。美系福特汽車以掛牌數1630台，市占率6%居第五名。

(時報資訊)