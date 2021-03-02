燁聯(9957)日前與朝陽科技大學簽訂「合作意向書」，彼此建立聯盟夥伴關係，未來雙方將以產與學的融合，達成共同成長、傳承永續、人才培育之目標。

燁聯總經理蘇裕崑表示，迎合5G時代的來臨，對高端、輕薄、耐用環保材料需求日益殷切，為因應不銹鋼產業未來之多元發展及創造公司藍海之優勢，人才培育與技術能力扎根實是非常重要的。燁聯正全力開發各項高值、耐用、環保之高端不銹鋼產品，透過與國內各優質大學科研合作，整合產學資源以提升競爭力，是不可或缺及必要的。

雙方簽約儀式於2月26日舉行，由燁聯鋼鐵總經理蘇裕崑與朝陽科技大學校長鄭道明共同簽訂合作意向書。雙方合作致力推動產業與人才培育政策，進行人才培訓及產學合作之交流機會，透過產業與學界的師資、課程、設備、教材等訓練資源整合，促進學生在校學習與職場銜接。未來將由朝陽科技大學協助規畫並建立以企業需求為導向之產學合作平台，符合企業政策及實務需求之訓練或進修課程，以共同培育鋼鐵產業專業知能之人才。

(時報資訊)