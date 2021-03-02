「桌球界金童玉女」福原愛和江宏傑5年前結婚，生下1子1女，集滿「好」字，原本常放閃的兩人，最近被媒體報導疑似感情轉淡，福原愛未來有意為了孩子教育搬回日本，引發諸多揣測，福原愛最近不堪其擾，發文無奈請記者直接來問她，別再亂猜，而先前瞎爆王菲和謝霆鋒分手的宋祖德發文亂點鴛鴦譜，還脫口：「希望福原愛日後考慮一下張繼科」，讓網友傻眼。

福原愛、江宏傑結婚之初常在網上互動放閃，近日福原愛受徵招為東京奧運回日本，有人發現小倆口本來婚戒不離身，福原愛最近現身卻不戴婚戒，後來她澄清工作時後不會戴戒指，江宏傑受訪則說兩人的事情彼此知道、清楚就好，不因流言困擾，也說夫妻倆天天都會視訊維持感情，兩個孩子都很想念媽媽。

宋祖德發文。（圖／翻攝自宋祖德微博）

至於之後會不會搬回日本長住？江宏傑坦言現在要開始煩惱孩子的教育，但夫妻倆還沒討論到這件事。日本媒體報導，福原愛疑因母親生病才決定回日本住，江宏傑則曬出江爸、江媽和福原愛媽媽的照片，間接否認此事，眼見不實傳聞滿天飛，福原愛更在推特無奈說：「直接來問我就好了啊…。」

張繼科先前認戀景甜又分手。（圖／翻攝自張繼科微博）

前幾年爆料王菲、謝霆鋒分手，稱傳言若不準確就會吃屎的名嘴宋祖德，最近發文分享對福原愛婚變傳聞看法，脫口說：「萬一離婚了，希望福原愛能跟張繼科走到一起，兩人都屬龍，而且八字相合」，還說張繼科之前的敗筆就是跟景甜交往，「女演員太難駕馭了，男人寧願當和尚也不要輕易找女演員談戀愛，她們隨時隨地跟你演戲」，其他網友諷刺說：「祖德幽默」、「時隔五年，祖德兄還是那麼的多多益善」、「想太多了」。

(中時新聞網)