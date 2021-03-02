大陸國務院新聞辦公室2日舉行新聞發佈會，銀保監會主席郭樹清指出，2017年至2020年，累計處置不良貸款8.8兆元(人民幣，下同)，超過之前12年總和。影子銀行得到有序拆解，規模較峰值壓降20兆元。

郭樹清指出，過去影子銀行規模很大，最大特徵就是做銀行業務又不按照銀行的規則辦。比如辦銀行有足夠的資本金，這些平臺沒有資本約束，沒有監管約束，也沒有市場約束，所以問題比較嚴重，影子銀行的規模壓降了大約20兆，使得金融體系比較健康、比較穩定。

郭樹清表示，防範化解金融風險從銀行業、保險業來說，首先把金融體系內部高槓桿降下來。過去金融體系經過一段時間長期快速發展，2017-2020年，銀行業和保險業總資產年均增速都降到了比較低的水準，銀行業是8.3％，保險業是11.4％，大體只有2009年-2016年間年均增速的一半，金融體系內部空轉的同業資產占比大幅下降，這是一個非常重要的成績，也決定了銀行體系、整個金融體系能夠平穩運行，風險總體可控。

(旺報 )