中華電信2日宣布，領先業界開賣HomePod mini，中華電信表示，該公司是國內首家銷售iPhone的業者，也是目前擁有最多果粉的電信業者。2日推出購買HomePod mini搭配iPhone 12全機型，月繳999~1,199元，HomePod mini折價1,000元。

申辦1,399元以上方案，HomePod mini折抵2,000元（原價3,000元）。申辦HomePod mini選搭KKBOX指定方案，前3個月免費（價值447元）。

另提供單機銷售HomePod mini，中華電信與他網客戶皆可購買，中華電信客戶申辦「i聽聽」，享前3個月優惠（價值447元）。

HomePod mini設計優美精巧，可搭配各款Apple 裝置，透過Siri智慧助理功能，接聽iPhone來電、聆聽iPad音樂等；同時搭載智慧家庭控制與全新廣播系統，支援廣受歡迎可提供接力播放功能的KKBOX服務，提供出色音質的體驗，亦可透過AirPlay聆聽i聽聽、Hami書城、Hami Video等精采服務，「隨聲所欲，精采生活」。

HomePod mini搭配精采5G月繳599元資費，能以0元帶回家(24個月租期)，亦可搭配大4G指定購機方案。另，單購HomePod mini搭配「Hami好康三部曲」申辦KKBOX 指定方案，享月租費100元優惠（原價149元），2年現省近1,200元，並可抽Hami Point 點數1,000元。

(工商 )