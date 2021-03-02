珍愛藻礁公投連署快速激增，面對新一波的社會運動，民進黨日前公開質疑國民黨支持藻礁是為了重啟核四護航，引爆民團抨擊抹黑。對此，行政院長今被問到是否有將環團抹黑成「擁核派？」蘇貞昌說，大家一路走來都是同心維護台灣，「絕對不會抹黑」。

蔡政府準備在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。在環團、學生、藝人、網紅及在野黨聲援下，珍愛藻礁公投連署截至昨（1）日為止已破30萬份，來到31萬3939份連署書，

行政院長蘇貞昌今率經濟部長王美花等人，赴立法院進行施政報告並備詢，藻礁公投成為質詢焦點。

面對珍愛藻礁公投極有機會成功跨越二階連署門檻，經濟部要如何回應環團的挑戰？王美花說，在穩定供電的前提下，做好生態保育會平行進行，經濟部也有義務讓大家看得更清楚，政府是如何維護既有藻礁區。

但被問到第三天然氣接收站的設置，是否真的會傷害到藻礁？王美花則未回應，僅強調天然氣接收港已移到「邊邊的外面」，且中油也透過攝影、聲納等科學方法做過確認，這些都可以拿出來讓民眾了解。

這是否意味經濟部已不考慮替代方案？王美花直言，若要改到台北港，不僅環評還沒做，未來要拉管線時，無論是海管還是陸管，難度都非常高，會產生眾多問題。

民眾黨立委賴香伶則說，「行政院應該正式回應環團，你們有沒有用抹黑的方式，把環團打成擁核派？」蘇貞昌說，大家一路走來同心維護台灣，供電穩定是不得已的事，也是一定要做的事，「所以絕對不會抹黑」。

(中時 )