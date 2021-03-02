一般人寫祈福卡時，不外乎是希望平安、健康，或是求事業、愛情、姻緣，不過有一名網友在大賣場發現一張怨念極深的祈福卡，上面的願望令人哭笑不得，PO網後讓眾人驚呆，好奇「怨念這麼深？有多恨啊！」

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》PO照發文指出，「我嗅到了怨恨，好恨啊」。從照片中可見，祈福卡上竟寫著「祝班導出車禍」6個字，相較於旁邊的祈福卡大都寫著類似「平平安安」的願望，這張則顯得超級地獄，而且特別突兀。

網友PO出在賣場看到的暗黑祈福卡，笑翻眾人。(圖/截自臉書 爆廢公社公開版)

雖然這個願望很暗黑，不過網友認為應該是開玩笑的，照片曝光後，讓眾人笑翻，瞬間吸引上萬名網友湧入朝聖，驚嘆「嗅到地獄梗」、「這也太壞」、「怨念好深啊」、「笑死，超地獄的吧」、「是有多恨」、「現在學生@@」、「這孩子…」、「老師會哭喔」。

有網友推測「老師應該很機車」、「班導做人失敗」、「班導是不是跟你女朋友在一起」、「看來這個班導在228出了很多作業壓力，才會讓學生記仇」、「所有在當班導的都挫勒等，好歹也把學校寫出來縮小範圍」。

也有部分網友覺得很不妥，留言「真的很母湯」、「恨歸恨，這樣不好吧」、「死囝仔」、「好誇張的小孩」、「這太over」、「好殘忍」；有網友笑說，應該是後面「早日康復」還沒寫完就被打斷了，大家別誤會，「筆沒水了，還沒寫完啊」、「誰不曾年輕過」、「還好不是一路好走」、「怎麼可以把心裡的話講出來呢」。

求升學鬧笑話 大「學」變大「寫」 網諷台灣國語？

(中時新聞網)