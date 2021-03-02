大陸國務院新聞辦公室2日舉行新聞發佈會，銀保監會主席郭樹清指出，房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，金融化泡沫化傾向比較強，是金融體系最大灰犀牛。

郭樹清指出，很多人買房不是為了居住，而是為了投資投機，這是很危險的。但2020年房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速，這個成績來之不易，相信房地產問題可以逐步緩解。

他表示，將進一步採取一系列措施，比如各城市一城一策推出房地產綜合調控舉措，目的是實現穩地價、穩房價、穩預期，逐步把房地產的問題解決好。

(旺報 )